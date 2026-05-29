Truccate con la manopola per sfrecciare senza fatica | smascherato il bluff delle bici elettriche
Le biciclette elettriche sono state sequestrate dopo essere state trovate truccate con una manopola che consentiva di superare i limiti di velocità senza pedalare. Le bici apparivano normali modelli a pedalata assistita, ma erano modificate per aumentare le prestazioni. La scoperta è avvenuta durante controlli di routine. Le autorità hanno sequestrato i mezzi e avviato verifiche su eventuali irregolarità nelle vendite e nella distribuzione. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.
Sembravano normali biciclette elettriche a pedalata assistita, ma nascondevano un “trucco” che le trasformava in mezzi capaci di superare una certa velocità senza bisogno di pedalare. Il blitz della Polizia Locale è scattato durante un normale controllo commerciale nel cuore della città, portando. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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