Truccate con la manopola per sfrecciare senza fatica | smascherato il bluff delle bici elettriche

Notizia in breve

Le biciclette elettriche sono state sequestrate dopo essere state trovate truccate con una manopola che consentiva di superare i limiti di velocità senza pedalare. Le bici apparivano normali modelli a pedalata assistita, ma erano modificate per aumentare le prestazioni. La scoperta è avvenuta durante controlli di routine. Le autorità hanno sequestrato i mezzi e avviato verifiche su eventuali irregolarità nelle vendite e nella distribuzione. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.