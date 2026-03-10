Bici elettriche truccate che sfrecciano come veri ciclomotori | multe decuplicate a Torino

A Torino sono state elevate molte multe a causa di biciclette elettriche potenziate che si comportano come ciclomotori. Le autorità hanno riscontrato che alcuni mezzi superano i limiti di potenza stabiliti e sono stati classificati in modo diverso rispetto alle biciclette tradizionali. La questione riguarda principalmente le caratteristiche tecniche e la normativa vigente che ne definisce l’uso e la classificazione.

Per le vie, nei controviali e, talvolta, anche sotto i portici: in aumento il fenomeno delle bici elettriche "truccate" per viaggiare spediti come motorini Il nodo della questione risiede nella potenza, nella norma e, soprattutto, nella classificazione del mezzo. Da zero a 25 kmh, da 5 a 50 sanzioni l'anno: sono numeri in deciso aumento quelli che riguardano, a Torino, il fenomeno delle e-bike, biciclette elettriche che, se modificate o alterate, sconfinano dall'essere dei velocipedi veri e propri per diventare a tutti gli effetti dei ciclomotori. Un caso, quello delle "bici elettriche truccate", in aumento. I numeri emergono in Sala Rossa a seguito di un'interpellanza presentata in aula sul fenomeno dalla consigliera comunale Elena Maccanti (Lega).