Durante il fine settimana, la polizia locale di Como ha effettuato controlli specifici sui mezzi di mobilità elettrica nel centro città, concentrandosi in particolare sulle biciclette a pedalata assistita. Sono state verificate le caratteristiche tecniche di alcuni veicoli, riscontrando casi in cui le biciclette superavano i 25 kmh consentiti, raggiungendo anche i 60 kmh.

Controlli mirati della polizia locale di Como sui veicoli di mobilità elettrica durante il weekend, con particolare attenzione alle biciclette a pedalata assistita. L’attività, finalizzata a verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, ha portato a due sequestri amministrativi e a quattro violazioni accertate. Nel corso degli accertamenti, gli agenti hanno fermato diversi mezzi presenti sul territorio comunale, riscontrando in alcuni casi modifiche rispetto alle caratteristiche costruttive originarie. Due velocipedi elettrici sono stati quindi sequestrati perché alterati in modo tale da superare i limiti di velocità consentiti dalla normativa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Altro che pedalata assistita: in centro città bici elettriche truccate a 60 km/h

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