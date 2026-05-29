Un uomo di 62 anni, scomparso mercoledì sera, è stato trovato morto in un fosso lungo via Violetti a Macerone. La sua scomparsa ha coinvolto decine di volontari, associazioni, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine, che hanno impiegato cani molecolari e droni durante le ricerche svolte per tutta la giornata di ieri. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio, senza ulteriori dettagli sulle cause del decesso.

L’uomo scomparso mercoledì sera è stato trovato morto a Macerone in via Violetti. Per tutta la giornata di ieri decine di volontari, associazioni, Vigili del Fuoco, personale delle forze dell’ordine con cani molecolari, altri con l’uso di droni, lo stavano cercando. Ma Lorenzo Zaccherini 62 anni di Gambettola era morto in un fossato, trovato esattamente 24 ore dopo la scomparsa. L’allarme del non ritorno a casa era stato dato dalla moglie Daniela. Ieri mattina il via alle ricerhe e ieri sera la terribile scoperta della morte. Ieri sera alle 20 lo hanno trovato in un profondo fossato a Macerone. Subito è stata chiamata una ambulanza, ma il personale sanitario giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare la morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto a 62 anni nel fosso. Era scomparso da mercoledì sera

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