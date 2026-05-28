Il corpo di un uomo di 76 anni è stato trovato nel canale Gorzone, vicino all’argine, ieri sera. La bici dell’uomo era ancora sul bordo del canale. Le ricerche sono durate tutta la notte e si sono concluse con il ritrovamento senza vita. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso. La Polizia indaga sull’accaduto.

CAVARZERE (VENEZIA) - Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del pensionato di 76 anni scomparso da casa nella giornata di ieri. Il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto questa mattina nelle acque del canale Gorzone, ponendo fine a ore di grande apprensione per i familiari e per l'intera comunità di Cavarzere. L'allarme era scattato subito dopo la scomparsa dell'anziano, che non aveva più dato notizie di sé. La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente. I vigili del fuoco hanno battuto la zona fin dalle prime ore, impiegando anche il nucleo sommozzatori per ispezionare i corsi d'acqua della zona, purtroppo senza esito a causa della vastità dell'area e delle difficoltà di perlustrazione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Trovato morto nel canale Gorzone il 76enne scomparso da ieri: la sua bici era sull'argine

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