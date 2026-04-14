Dosi di cocaina nascoste nelle sigarette elettroniche nei guai finisce un 25enne

Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Melissano dopo che le forze dell'ordine hanno trovato sigarette elettroniche modificate con all’interno dosi di cocaina. L’intervento è avvenuto nella tarda serata di ieri, durante un controllo di routine. Le sigarette, apparentemente normali, contenevano sostanze stupefacenti nascoste all’interno del dispositivo. La polizia ha proceduto all’arresto del giovane, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

MELISSANO – Un 25enne di Taurisano è finito in arresto, nella tarda serata di ieri, dopo che gli agenti di polizia hanno scoperto sigarette elettroniche modificate per custodirvi dosi di cocaina.Tutto ha avuto inizio attorno alle 22, a Melissano, quando una volante del commissariato di Gallipoli.🔗 Leggi su Lecceprima.it Cocaina nei pacchetti di caramelle e sigarette: 33enne finisce nei guaiIl sospetto scambio in auto non sfugge ai carabinieri: sequestrate decine di dosi e oltre 800 euro in contanti.