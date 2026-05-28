Dosi di ' fumo' nascoste nelle sigarette elettroniche | 16enne nei guai

Notizia in breve

Un 16enne è stato arrestato dalla polizia locale dell’Unione Valdera nel parco di via Tosco Romagnola. Durante un controllo, il minorenne proveniente dall’est Europa è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e di sigarette elettroniche contenenti “fumo” nascosto. La sostanza è stata sequestrata. Il ragazzo è stato portato in caserma.