Dosi di ' fumo' nascoste nelle sigarette elettroniche | 16enne nei guai

Da pisatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un 16enne è stato arrestato dalla polizia locale dell’Unione Valdera nel parco di via Tosco Romagnola. Durante un controllo, il minorenne proveniente dall’est Europa è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e di sigarette elettroniche contenenti “fumo” nascosto. La sostanza è stata sequestrata. Il ragazzo è stato portato in caserma.

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La polizia locale dell'Unione Valdera, comando territoriale di Pontedera, ha arrestato nella serata di lunedì 25 maggio un minorenne proveniente dall'est Europa, trovato in possesso di sostanza stupefacente all'interno del parco pubblico di via Tosco Romagnola. Il giovane, di 16 anni, era. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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