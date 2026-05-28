Dosi di ' fumo' nascoste nelle sigarette elettroniche | 16enne nei guai
Un 16enne è stato arrestato dalla polizia locale dell’Unione Valdera nel parco di via Tosco Romagnola. Durante un controllo, il minorenne proveniente dall’est Europa è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e di sigarette elettroniche contenenti “fumo” nascosto. La sostanza è stata sequestrata. Il ragazzo è stato portato in caserma.
La polizia locale dell'Unione Valdera, comando territoriale di Pontedera, ha arrestato nella serata di lunedì 25 maggio un minorenne proveniente dall'est Europa, trovato in possesso di sostanza stupefacente all'interno del parco pubblico di via Tosco Romagnola. Il giovane, di 16 anni, era. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Le Sigarette Elettroniche Danneggiano i Polmoni
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