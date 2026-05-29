Trovato con dell' eroina fornisce false generalità poi si scopre che deve scontare una condanna Arrestato

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri di Jesi dopo essere stato trovato in possesso di eroina e aver fornito false generalità. Durante le verifiche, è emerso che deve scontare una condanna pendente. L’arresto è stato eseguito in seguito all’ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti.

JESI – I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Jesi hanno tratto in arresto un 38enne di origini tunisine, dando seguito a un ordine di carcerazione.L'uomo, gravato da precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato durante un servizio di pattugliamento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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