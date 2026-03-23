Ruba tre motorini e fornisce false generalità | uomo finisce in carcere

Un uomo, S.C le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri di Maiori nel comune di Nocera Inferiore perchè accusato di furto aggravato e false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità. La misura cautelare in carcere è stata emessa dal tribunale di Salerno su richiesta della Procura. Secondo la ricostruzione dei militari, condivisa allo stato dal Gip, l'uomo - tra giugno e agosto 2025, nei comuni di Maiori, Cetara e Vietri sul Mare - si sarebbe impossessato di tre motocicli parcheggiati in strada. E, nel novembre dello stesso anno, avrebbe fornito false generalità nel corso di un controllo da parte dei militari dell'Arma a Vietri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Cliente molesto crea il caos al bar: ai carabinieri fornisce false generalitàNel primo pomeriggio di domenica 25 gennaio i militari della Stazione Carabinieri di Selvazzano hanno arrestato in flagranza di reato, un cittadino...

False generalità, 48enne finisce in manetteHa 48 anni e risiede fuori regione la donna italiana tratta in arresto lunedì scorso a Lugo dai Carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile...

Contenuti e approfondimenti su Ruba tre motorini e fornisce false...

Temi più discussi: Ruba un'auto a 17 anni e con due amici 16enni travolge un uomo in scooter e sfonda la vetrina di un negozio: i 3 minorenni identificati...; Bonus per moto e motorini, già impegnate tutte le risorse; Furto d’auto e fuga all’alt, confermata la condanna per un ladro seriale; Bonus moto e motorini, boom di domande: già impegnate tutte le risorse a disposizione. Requisiti e chi può richiederlo.

Senza patente, guida una moto rubata e in ospedale rifiuta il drug test: denunciato un 53enneSEZZE – Senza patente, alla guida una moto rubata, senza copertura assicurativa e in stato di alterazione psicofisica, una volta fermato dai carabinieri si sente male, viene soccorso dal 118 e una vo ... radioluna.it

Riserva dell'Aniene, il deposito di moto e scooter rubati. Tre arrestiUn deposito di moto e scooter rubati nella Valle nell'Aniene. Tre uomini, tutti originari del Senegal, sono stati arrestati. I carabinieri della Compagnia Roma Montesacro hanno così dato esecuzione a ... romatoday.it

Ruba scooter tra Maiori e Vietri e mente sulle generalità alle forze dell’ordine: scatta il carcere facebook