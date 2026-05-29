Trieste bus in coda per il ponte | nuovi orari e linee sospese

Notizia in breve

Lunedì alcune linee di autobus a Trieste saranno sospese o modificate a causa di lavori sul ponte. Le linee che servono le zone vicine al ponte non circoleranno durante la giornata, mentre i collegamenti verso la stazione subiranno variazioni. Sono stati annunciati nuovi orari per le linee che continuano a operare, con alcune corse anticipate o posticipate. I passeggeri sono invitati a consultare le tabelle aggiornate per pianificare gli spostamenti.