Trieste bus in coda per il ponte | nuovi orari e linee sospese
Lunedì alcune linee di autobus a Trieste saranno sospese o modificate a causa di lavori sul ponte. Le linee che servono le zone vicine al ponte non circoleranno durante la giornata, mentre i collegamenti verso la stazione subiranno variazioni. Sono stati annunciati nuovi orari per le linee che continuano a operare, con alcune corse anticipate o posticipate. I passeggeri sono invitati a consultare le tabelle aggiornate per pianificare gli spostamenti.
? Punti chiave Quali linee specifiche subiranno la sospensione del servizio lunedì?. Come cambieranno i collegamenti per chi deve raggiungere la stazione?. Dove si concentrerà il potenziamento delle corse per il ponte?. Quando tornerà in vigore l'orario estivo per tutta la città?.? In Breve Lunedì 1 giugno linea 36 segue orario sabato e linea 23 viene potenziata. Soppresse corse linee 55, 56, 57 e 58 per il ponte. Martedì 2 giugno scatta orario festivo invernale fino a mercoledì 3 giugno. Nuovo orario estivo attivo da domenica 7 giugno su app Tpl Fvg. Lunedì 1 giugno 2026, la rete urbana di Trieste cambierà volto con un orario feriale non scolastico per gestire il ponte del 2 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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