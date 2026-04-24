Chiusura del ponte di Brivio | le modifiche alle linee dei bus

Da lunedì 4 maggio, il ponte di Brivio resterà chiuso per un periodo di 15 mesi a causa di lavori di ristrutturazione. La chiusura influenzerà il percorso delle linee di autobus che attraversano la zona, con modifiche ai percorsi e alle fermate. La sospensione temporanea della viabilità interesserà diversi quartieri, e le autorità hanno annunciato le variazioni del servizio di trasporto pubblico in vigore durante i lavori.

E' iniziato il countdown verso lunedì 4 maggio, la fatidica data nella quale il Ponte di Brivio chiuderà 15 mesi per lavori, con pesanti ripercussioni sulla viabilità del territorio. Gli enti locali stanno cercando di mettere in campo una serie di contromisure per cercare di contenere i disagi.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Stop ai tram a Roma da lunedì 13 aprile: le modifiche alle linee 2, 3 e 19 e i bus sostitutiviDisagi ai tram 2, 3 e 19 per 5 settimane a Roma: i bus su rotaie di Atac si fermano per permettere i lavori urgenti Acea Ato2 e la viabilità subisce... Leggi anche: Ponte di Brivio: annullata la prevista chiusura notturna Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ponte di Brivio: annullata la prevista chiusura notturna; Chiusura del ponte di Brivio, più dubbi che certezze: cittadini senza risposte; Chiusura ponte di Brivio: ecco le modifiche alle linee dei bus; Varallo Pombia, chiude per due giorni il ponte sul Ticino sulla Statale della Malpensa. Chiusura ponte di Brivio: ecco le modifiche alle linee dei busInteressate due linee: la D185 (Celana-Olgiate Molgora) e la C146 (Merate-Cisano-Bergamo) I nuovi orari entreranno in vigore il 4 maggio, primo giorno di chiusura del ponte BRIVIO – Il ponte di Brivio ... msn.com Ponte di Lerma chiuso: nella strettoia di Montaldeo c’è una casa a rischio crolloDentro Montaldeo c’è un edificio a rischio crollo che rischia di essere un ostacolo ulteriore alla viabilità alternativa prevista a partire dall’estate 2027 con la chiusura per 175 giorni del ponte su ... giornale7.it l'ordinanza n. 29 del 23 aprile 2026 dispone la chiusura del plesso scolastico dal 27 al 30 aprile per lavori di rifunzionalizzazione. Le famiglie protestano: "poco preavviso e tempo scolastico sacrificato ancora una volta" - facebook.com facebook . @OfficialASRoma, si va verso la chiusura anticipata del rapporto con Ranieri. @SkySport x.com