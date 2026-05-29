Tribunale di Palermo | fonici in sciopero chiedono risposte al Presidente

I fonici del tribunale di Palermo sono in sciopero e chiedono chiarimenti al presidente dell’ente. La protesta si concentra sulla stabilità lavorativa e sui salari, con i lavoratori che contestano le risposte fornite dal Ministero della Giustizia. La riforma Cartabia, approvata recentemente, è al centro delle preoccupazioni, ma non è ancora chiaro come influirà sulla loro posizione contrattuale. Il Ministero ha negato ogni responsabilità riguardo alle questioni salariali sollevate dai lavoratori.

? Punti chiave Come influirà la riforma Cartabia sulla stabilità dei fonici palermitani?. Perché il Ministero della Giustizia nega la responsabilità sui salari?. Cosa prevede il nuovo bando per risolvere la precarietà dei lavoratori?. Chi gestirà concretamente il vuoto istituzionale tra tribunale e ministero?.? In Breve Sindacati Filcams, Fisascat e Uiltrasporti guidano la protesta per i lavoratori in cassa integrazione.. Incontro mancato tra Ministero del Lavoro e Giustizia avvenuto lo scorso 13 maggio.. Riforma Cartabia genera incertezze gestionali per i servizi tecnici di documentazione penale.. Prossima gara d'appalto dovrà includere clausole per il contratto nazionale multiservizi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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