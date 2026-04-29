Sarno emergenza odori | i residenti chiedono risposte al Comune

I residenti di via Ingegno e Masseria della Corte a Sarno segnalano la presenza di odori persistenti nella zona. Hanno chiesto interventi e risposte al Comune per chiarire la fonte del problema. Le segnalazioni sono state fatte nelle ultime settimane e sono state riportate anche attraverso alcune denunce ufficiali. Nessuna soluzione immediata è stata comunicata finora dalle autorità locali.

? Cosa sapere I residenti di via Ingegno e Masseria della Corte segnalano odori persistenti a Sarno.. Il coordinatore Enrico Sirica chiede spiegazioni sul mancato monitoraggio tramite colonnine tecnologiche.. A Sarno, le zone di via Ingegno e Masseria della Corte affrontano una situazione di emergenza ambientale legata a odori sgradevoli che peggiorano con l’attuale aumento delle temperature. Enrico Sirica, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ha sollevato il problema davanti all’amministrazione, chiedendo spiegazioni su vecchi progetti di monitoraggio mai concretizzati. L’aria pesante tra le strade di via Ingegno e Masseria della Corte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarno, emergenza odori: i residenti chiedono risposte al Comune Notizie correlate VIDEO/ Una notte di terrore a contrada San Vito: i residenti chiedono risposte, sopralluogo del ComuneTempo di lettura: < 1 minuto Pochi giorni fa, una madre con due bambine, ha vissuto momenti di puro terrore quando tre uomini incappucciati hanno... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Sarno emergenza odori | i residenti chiedono risposte al Comune; Emergenza miasmi a Sarno, Sirica (FdI): Città ostaggio delle solite promesse; Emergenza miasmi a Sarno Sirica FdI | Città ostaggio delle solite promesse. Il Discorso alla Città dell'Agro del Vescovo della Diocesi Nocera-Sarno Giuseppe Giudice Parte 7 - facebook.com facebook