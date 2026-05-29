David Trezeguet ha dichiarato che la Juventus deve tornare a vincere, non basta ottenere buoni risultati. Nell’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante ha espresso la sua opinione sul momento della squadra, sottolineando la necessità di migliorare per ottenere successi. Ha parlato con lucidità e senso di appartenenza, evidenziando che i risultati attuali non sono sufficienti. Non sono stati forniti dettagli sui piani o le strategie future della squadra.

David Trezeguet parla da juventino vero. Nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante bianconero ha analizzato il momento della Juventus con lucidità e senso di appartenenza. Il punto centrale rimane la poca continuità degli ultimi anni: “La Juve ha cambiato troppo “, ad ogni livello: dirigenti, allenatori, giocatori ma soprattutto strategie. Una serie di ribaltoni che, per l’ex calciatore di nazionalità francese, ha impedito al club di costruire un’ identità stabile e direzione riconoscibile tipica del DNA bianconero: “Manca continuità, ci sono troppi alti e bassi. Questi risultati altalenanti sono il risultato dei troppi cambiamenti che sono stati fatti in questi anni: parlo di calciatori, ma anche allenatori e dirigenti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Trezeguet avvisa la Juventus:” Fare bene non basta, serve tornare a vincere”

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