Del Genio avvisa il Napoli | a Pisa serve solo vincere
Il Napoli si prepara ad affrontare la partita contro il Pisa, in un match che potrebbe avere ripercussioni importanti sulla classifica. Il tecnico degli azzurri ha sottolineato che per mantenere le ambizioni di alta classifica, la squadra deve ottenere i tre punti in questa trasferta. La sfida si gioca in un momento cruciale della stagione, e la vittoria appare come l’unico risultato possibile per il club partenopeo. La partita si svolgerà in un ambiente caldo e difficile, con il Pisa determinato a fare risultato davanti al proprio pubblico.
La trasferta di Pisa diventa uno snodo decisivo per il Napoli. Gli azzurri devono chiudere il discorso Champions League e, secondo Paolo Del Genio, non possono permettersi calcoli. Il pareggio non darebbe reali garanzie. La squadra di Antonio Conte deve andare in campo con un solo obiettivo: vincere. Intervenuto a Linea Calcio su Canale 8, il giornalista ha analizzato il peso della partita anche dal punto di vista numerico e tattico. “Togliamoci ogni dubbio. Diciamo subito una cosa: per quanto riguarda gli incastri numerici, il pareggio e la sconfitta a Pisa sono lo stesso risultato, perché poi comunque con due pareggi non ti togli dai problemi, perché rischi di essere scavalcato e quindi comunque dovresti vincere con l’Udinese sia se pareggi sia se perdi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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