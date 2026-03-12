Juventus Trezeguet cancella Vlahovic | Chi serve in attacco

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, ha commentato la situazione attuale della squadra e il ruolo degli attaccanti. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha espresso delusione per le prestazioni di Dusan Vlahovic, sottolineando la sua insoddisfazione, ma ha anche mostrato orgoglio per la propria carriera e il passato con il club. Le sue parole si concentrano sulla necessità di un attaccante che possa fare la differenza.

Deluso da Dusan Vlahovic, ma orgoglioso della sua storia. David Trezeguet, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, torna a parlare della Juventus e del ruolo degli attaccanti nel club che lo ha consacrato. “Segno, quindi sono — ha esordito — Sento parlare tanto di algoritmi, ma alla Juve ho imparato una lezione semplice, conta solo vincere. E se sei un attaccante, contano i gol e la vittoria”. Un attacco anche al serbo ex Fiorentina, che potrebbe rinnovare con Madama dopo mesi estivi nei quali era stato avvicinato al Milan di Massimiliano Allegri: “Da chi più deluso tra David e Openda? Mi sarei aspettato di più anche da Vlahovic — ha risposto — Quest’anno si è infortunato, ma è alla quinta stagione a Torino e ancora adesso non si sa con certezza se sia veramente un nove da Juve. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

