Trento punta su Alessandro Rossi | due anni per il nuovo progetto

Il tecnico napoletano scelto per guidare il progetto a Trento ha firmato un contratto di due anni. In passato ha ottenuto successi con le squadre di Rieti e Scafati. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su eventuali responsabilità o obiettivi specifici. Le sue esperienze pregresse sono state evidenziate come parte del processo di scelta. Non sono stati forniti altri approfondimenti sul progetto o sulla strategia futura.

? Domande chiave Chi è il tecnico napoletano scelto per guidare il progetto trentino?. Come ha costruito i successi passati tra Rieti e Scafati?. Perché la dirigenza ha preferito Rossi al precedente allenatore Cancellieri?. Quale strategia adotterà il nuovo guida tecnica per valorizzare i giovani?.? In Breve Contratto biennale per sostituire Massimo Cancellieri trasferitosi al Tofas Bursa.. Rossi ha guidato Rieti e Scafati ottenendo promozioni e risultati in A2.. Allenatore della nazionale Under 20 italiana vincitrice del titolo europeo a Heraklion.. Esperienza recente con la Nutribullet Treviso Basket prima dell'esonero dopo 13 partite.. L’Aquila Basket Trento ha ufficializzato oggi, 29 maggio 2026, l’arrivo di Alessandro Rossi come nuovo guida tecnica della Dolomiti Energia Trentino con un contratto della durata di due anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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