Amministrative a Guardia Ceniccola punta su giovani e donne con un progetto nuovo

A Guardia si svolgono le elezioni amministrative con Ceniccola che presenta un progetto rivolto a giovani e donne. La candidata propone un movimento che mira a portare nuove idee nella politica locale. La campagna si concentra sull'apertura a diverse fasce della popolazione e sulla volontà di rinnovare l'amministrazione comunale attraverso un approccio diverso. Le urne saranno aperte nei prossimi giorni per scegliere il nuovo sindaco e la squadra di governo.

Alle porte delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, in un quadro ancora in divenire, emerge la prima certezza: un movimento che vuole proporsi come reale alternativa alle forze politiche che hanno governato Guardia negli ultimi anni. Si tratta di un gruppo di giovani che cerca di aprirsi a chiunque voglia collaborare per il bene del paese, con un approccio alla cosa pubblica realmente innovativo. L’iniziativa non nasce per alimentare divisioni né per costruire una “terza lista”, ma con l’obiettivo di avviare un percorso di confronto e condivisione. “È un progetto strutturato e duraturo – spiega Ceniccola – che intende mettere al centro i giovani e chiunque abbia una visione per il bene di Guardia. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Amministrative a Guardia, Ceniccola punta su giovani e donne con un progetto nuovo Leggi anche: Alessandria punta sui giovani: progetto per trasformare spazi urbani in hub di innovazione per under 35 L’iniziativa torna in grande stile dopo alcuni anni di assenza. Progetto Spezia Academy con un nuovo look. L’obiettivo è puntare sui giovani del territorioDopo qualche anno di assenza, il club aquilotto ha rilanciato in grande stile il progetto Spezia Academy, che si propone di sviluppare una... Si parla di: Guardia Sanframondi – Comunali, Ceniccola lavora alla terza lista. Amministrative a Guardia Sanframondi, Ceniccola: ‘Stiamo lavorando a un movimento nuovo’Alle porte delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, in un quadro ancora tutto in divenire, in cui non è ancora definita con chiarezza la composizione delle liste in campo, appare emergere una ... ntr24.tv Guardia Sanframondi – Comunali, Ceniccola lavora alla terza listaAlle porte delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, in un quadro ancora tutto in divenire, appare emergere una prima certezza: l’esistenza di un movimento che vuole proporsi come reale altern ... ilsannioquotidiano.it