Lo chef Alessandro Rossi è stato nominato nuovo Executive Chef del ristorante Barbagianni, situato nel centro storico di Colle Alta. La struttura si distingue per la presenza di due stelle Michelin. La notizia è stata annunciata ufficialmente dal locale, che si trova nella zona antica della città. Rossi prende in carico la gestione culinaria del ristorante, noto per il suo livello di eccellenza.

Alessandro Rossi è il nuovo Executive Chef del ristorante Barbagianni che si trova nel centro storico di Colle Alta. Un cambio di rotta radicale quello operato dalla proprietà, il Gruppo Elite. Rossi è nato a Chiusi ed arriva a Colle con un percorso coronato da due Stelle Michelin, conquistate a Villa Selvato di Roncade (TV) ed al Ristorante Gabbiano 3.0 di Marina di Grosseto. Al Barbagianni sarà chiamato a guidare la visione gastronomica ed il coordinamento operativo del ristorante, interpretandone l’identità attraverso una cucina contemporanea profondamente legata al territorio e ai prodotti dell’ orto biodinamico di pertinenza. "Al ristorante Barbagianni mi lega un rapporto di collaborazione iniziato tre anni fa – afferma Alessandro Rossi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo chef Alessandro Rossi. Due ’Stelle’ brillano nella notte del Barbagianni

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Tutto quello che riguarda Alessandro Rossi

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