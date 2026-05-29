Un treno in provincia di Reggio Calabria si è fermato a causa di un guasto, lasciando circa 400 passeggeri senza aria condizionata. La sosta si è protratta per un certo periodo, creando disagi tra i viaggiatori. Non sono stati segnalati interventi immediati o dettagli specifici sulle cause del problema. La situazione ha coinvolto i passeggeri a bordo, che hanno dovuto attendere ulteriori aggiornamenti o soluzioni.

Treno fermo senza aria condizionata: sempre più disagi lungo le ferrovie italiane ai quali si è aggiunto un treno Italo che, viaggiando da Milano a Roma con 400 persone a bordo, è rimasto fermo per un guasto in provincia di Reggio Calabria con il conseguente blocco del sistema di climatizzazione nelle carrozze. Il convoglio si è fermato tra tra Sant’Ilario e Campegine, sulla linea dell’Alta velocità, e data l’assenza dell’ aria condizionata alcuni passeggeri hanno iniziato ad accusare malori pur senza gravi conseguenze. Sul posto, oltre al personale del 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno trasferito i passeggeri a bordo di un altro treno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Treno fermo per un guasto: 400 passeggeri a bordo senza aria condizionata in provincia di Reggio Calabria

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