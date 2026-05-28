Un treno ad alta velocità in Italia è rimasto bloccato senza aria condizionata, causando malori tra i circa 400 passeggeri. I viaggiatori si sono sentiti male a causa del caldo e della mancanza di refrigerio. Il convoglio è rimasto fermo per ore, senza possibilità di raffreddamento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita durante l’interruzione. La situazione ha provocato disagio e preoccupazione tra i passeggeri.

Era una giornata come tante per i circa quattrocento passeggeri che avevano preso posto a bordo del treno ad alta velocità, convinti di affrontare un viaggio rapido e confortevole. Le chiacchiere soffuse, il rumore ritmico delle rotaie e la prospettiva di giungere a destinazione in perfetto orario creavano la classica atmosfera sospesa tipica dei pendolari e dei viaggiatori d’affari. Improvvisamente, però, la corsa si è interrotta bruscamente in mezzo al nulla, trasformando la normale routine in un vero e proprio incubo logistico. Con il passare dei minuti, il blocco del convoglio ha causato lo spegnimento totale degli impianti di bordo, compreso il sistema di climatizzazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, treno bloccato senza aria condizionata: passeggeri si sentono male

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