È in corso uno sciopero di 24 ore nel settore dei trasporti, che coinvolge treni, aerei e pullman. L'agitazione si estende anche a settori come scuola e sanità. Sono previsti possibili disagi per i passeggeri e gli utenti di questi servizi. La protesta durerà fino alle 21, con varie sigle sindacali che hanno indetto la mobilitazione.

Sciopero di 24 ore nel settore dei trasporti. Treni, aerei, pullman, possibili disagi per l’agitazione indetta da vari sindacati che riguarda anche scuola e sanità. —– Di seguito la comunicazione di Trenitalia: Dalle ore 21:00 di giovedì 28 alle ore 21:00 di venerdì 29 maggio, è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni possono subire variazioni o cancellazioni. Treni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Treni, aerei, pullman, scuola, sanità: sciopero Fino alle 21

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Scioperi a maggio: date e settori coinvolti

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