Venerdì 29 maggio si terrà uno sciopero che coinvolge treni, aerei, scuole, medici e vigili del fuoco. Le organizzazioni sindacali hanno annunciato l’astensione dal lavoro, con alcune fasce orarie di garanzia per i servizi pubblici e privati. Le compagnie di trasporto hanno comunicato eventuali variazioni o cancellazioni dei collegamenti, mentre le scuole potrebbero adottare modalità di didattica alternative. I medici e i vigili del fuoco potrebbero non essere disponibili in alcune fasce orarie.

Quella di venerdì 29 maggio si preannuncia un giornata di “passione” per gli italiani, attesi da uno sciopero che riguarderà diversi settori, dai treni e aerei alla scuola, passando per medici e vigili del fuoco. La mobilitazione generale di tutti i settori pubblici e privati è stata proclamata dalla Confederazione Unitaria di Base, assieme a Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit. Per quanto riguarda gli orari, il comparto aereo incrocerà le braccia dalla mezzanotte e fino alle 23,59 del 29, mentre lo sciopero del settore ferroviario prenderà il via alle 21 di giovedì, per poi concludersi 24 ore dopo. Sono stati resi noti i treni e gli aerei garantiti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sciopero venerdì 29 maggio da treni e aerei a scuola, medici e vigili del fuoco: orari e servizi garantiti

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