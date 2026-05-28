Venerdì 29 maggio 2026 si svolgerà uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà treni, autobus e voli. L'agitazione interesserà anche scuole e servizi sanitari, coinvolgendo settori pubblici e privati. La protesta è stata indetta dalla Confederazione Unitaria di Base, accompagnata da diverse sigle sindacali. Durante l’astensione, non saranno garantiti servizi di trasporto e assistenza sanitaria, mentre le scuole potrebbero sospendere le lezioni. La mobilitazione durerà per l’intera giornata.

ROMA – Sciopero generale domani, venerdì 29 maggio 2026, proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base, insieme a Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit: l’agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano “salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza”. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Il comparto aereo incrocerà le braccia dalla mezzanotte e fino alle 23.59 del 29 maggio. L’agitazione per il settore ferroviario è fissata per le 21 di giovedì 28 maggio per poi concludersi 24 ore dopo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sciopero 29 maggio: stop di 24 ore per treni, bus e aerei. Si fermano anche scuola e sanità

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