Venerdì 27 marzo 2026 si preannuncia una giornata nera per i pendolari e le famiglie italiane. È stato infatti proclamato uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà il settore dei trasporti (bus, metro e treni), la scuola e la sanità. L’agitazione, indetta dalle principali sigle sindacali, durerà 24 ore, ma sono previste le consuete fasce di garanzia per tutelare i cittadini nei momenti di picco. Sciopero trasporti: orari di bus, metro e treni Il settore più colpito sarà quello della mobilità. Ecco il dettaglio per le principali città e reti: Treni (Ferrovie dello Stato e Italo): l’agitazione è prevista dalle ore 21 di giovedì 26 marzo alle ore 21 di venerdì 27 marzo Trasporto Pubblico Locale (dall’ATM di Milano all’ATAC di Roma): autobus, tram e metropolitane si fermeranno con modalità territoriali diverse. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sciopero 27 marzo 2026, trasporti a rischio con scuola e sanità: le fasce di garanzia di treni, aerei e mezzi

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