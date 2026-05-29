Tre processi per le violenze sessuali a detenuti in carcere a Prato

Da anteprima24.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre processi sono stati avviati a Prato per violenze sessuali commesse contro detenuti in carcere. Il giudice dell’udienza preliminare ha fissato le date di giudizio per tre episodi distinti, tutti attribuiti a altri detenuti. Le accuse riguardano atti di violenza sessuale all’interno della struttura penitenziaria. Le udienze sono state programmate e si svolgeranno nei prossimi mesi.

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Tempo di lettura: 2 minuti Tre processi a Prato per altrettanti e distinti episodi di violenza sessuale contro carcerati sono stati fissati dal giudice dell’udienza preliminare contro altri detenuti.Sono vicende indagate dalla procura avvenute nel penitenziario la Dogaia in tempi diversi.Tutte queste indagini sono partite dalla denuncia delle persone offese.Il 10 luglio 2026 vanno a processo due reclusi, un 37enne di Salerno e un 48enne di Marcianise (Caserta), accusati di aver torturato un detenuto omosessuale, tossicodipendente alla prima esperienza in carcere, sottoponendolo a ripetute violenze sessuali di gruppo e causandogli gravi lesioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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