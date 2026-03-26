Casal del Marmo i giovani detenuti confermano le violenze | Ci torturavano e portavano droga nel carcere

Otto giovani detenuti nel carcere minorile di Roma hanno testimoniato durante un incidente probatorio, confermando di essere stati vittime di violenze e abusi. Secondo le loro dichiarazioni, venivano picchiati con sedie e bastoni e avevano riferito che nel carcere si portava droga e si utilizzava alcool. Le testimonianze riguardano episodi di violenza avvenuti all’interno della struttura.

Otto ragazzi sentiti per l'incidente probatorio confermano violenze e abusi nel carcere minorile di Roma: "Ci picchiavano con sedie e bastoni, puzzavano di alcool". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Indagini sul carcere minorile di Casal del Marmo a Roma: “Agenti torturavano i detenuti”Dieci agenti del carcere minorile di Casal del Marmo sono finiti al centro di un'inchiesta della Procura di Roma: avrebbero aggredito i dentenuti. Violenze e torture nel carcere minorile Casal del Marmo, indagati 10 agentiDieci agenti dell’istituto penale minorile di Casal del Marmo sono indagati a vario titolo per torture, lesioni e falsi ideologici in un’inchiesta... Tutti gli aggiornamenti su Casal del Marmo i giovani detenuti... Temi più discussi: Casal del Marmo: il Pastificio Futuro, luogo che in mezzo all’inferno, inferno non è; Roma: presunte violenze nel carcere minorile di Casal del Marmo, in aula le testimonianze dei ragazzi coinvolti; Carcere minorile Casal del Marmo, torture ai ragazzi detenuti: Noi, picchiati con i bastoni e minacciati di morte; Casal del Marmo, i Garanti: otto agenti indagati ancora in servizio nell’istituto. Casal del Marmo, i giovani detenuti confermano le violenze: Ci torturavano e portavano droga nel carcereOtto ragazzi sentiti per l'incidente probatorio confermano violenze e abusi nel carcere minorile di Roma: Ci picchiavano con sedie e bastoni, puzzavano ... fanpage.it Carcere minorile Casal del Marmo, torture ai ragazzi detenuti: «Noi, picchiati con i bastoni e minacciati di morte»I racconti dei detenuti nel carcere minorile romano: gli agenti indagati per lesioni e tortura «Mi hanno picchiato con i bastoni e le sedie. E persino minacciato di morte». È il racconto choc fatto da ... roma.corriere.it Casal del Marmo. Tortura ai ragazzi detenuti “Noi picchiati con i bastoni e minacciate di morte I racconti di sette minorenni, vittime degli agenti di custodia Guido De Santis, @corriereroma x.com Dopo le notizie apparse sui giornali, il nostro Valerio Novelli Consigliere Regione Lazio si è recato all’Istituto Penale Minorile Casal del Marmo per vedere qual è la situazione. - facebook.com facebook