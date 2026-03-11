Tartufesta | tre giorni dedicati al tartufo bianchetto romagnolo tra piatti della tradizione e mercatini

Da venerdì 27 a domenica 29 marzo, il Circolo Frassati di Bagnacavallo ospiterà la Tartufesta, un evento di tre giorni dedicato al tartufo bianchetto romagnolo. La manifestazione prevede esposizioni di prodotti, mercatini e assaggi di piatti tradizionali realizzati con questo pregiato ingrediente. La manifestazione è rivolta agli appassionati e ai visitatori interessati a scoprire le specialità legate al tartufo.