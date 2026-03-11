Tartufesta | tre giorni dedicati al tartufo bianchetto romagnolo tra piatti della tradizione e mercatini
Da venerdì 27 a domenica 29 marzo, il Circolo Frassati di Bagnacavallo ospiterà la Tartufesta, un evento di tre giorni dedicato al tartufo bianchetto romagnolo. La manifestazione prevede esposizioni di prodotti, mercatini e assaggi di piatti tradizionali realizzati con questo pregiato ingrediente. La manifestazione è rivolta agli appassionati e ai visitatori interessati a scoprire le specialità legate al tartufo.
A fine marzo torna a Bagnacavallo la Tartufesta dedicata al tartufo bianchetto pregiato romagnolo. L’evento si terrà da venerdì 27 a domenica 29 marzo al Circolo Frassati. Cuore della manifestazione sarà la cucina con menù interamente dedicato al tartufo bianchetto, varietà nota anche come Tuber. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Articoli correlati
La Festa del Tartufo Primaverile è pronta, tra stand gastronomici, mercatini e cacce al tartufoDomenica 8 marzo torna a Casola Valsenio la Festa del Tartufo Primaverile, organizzata dalla Pro Loco di Casola Valsenio in collaborazione con i...
Pop Corn Festival del Corto 2026: a Porto Santo Stefano tre giorni dedicati al cinema breve tra nuovi talenti e grandi premiTorna anche nel 2026 uno degli appuntamenti più attesi dedicati al cinema breve italiano e internazionale.