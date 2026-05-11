Yacht & Garden 2026 | tre giorni dedicati al giardini mediterraneo tra incontri mostre e spettacoli

Da genovatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio si svolgerà a Marina Genova la diciottesima edizione di Yacht & Garden, una manifestazione che da anni riunisce appassionati e professionisti del settore del giardino mediterraneo. La tre giorni prevede incontri, esposizioni di piante e fiori, e spettacoli dedicati alle tematiche del verde e del paesaggio. La manifestazione si svolge ogni anno nello stesso periodo, attirando visitatori da diverse zone.

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Da venerdì 15 a domenica 17 maggio torna a Marina Genova “Yacht&Garden”, la mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo, giunta quest’anno alla diciottesima edizione.Yacht&Garden, ormai incontro di riferimento a livello nazionale per gli amanti del verde e del mare nonché unica.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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