Yacht & Garden 2026 | tre giorni dedicati al giardini mediterraneo tra incontri mostre e spettacoli

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio si svolgerà a Marina Genova la diciottesima edizione di Yacht & Garden, una manifestazione che da anni riunisce appassionati e professionisti del settore del giardino mediterraneo. La tre giorni prevede incontri, esposizioni di piante e fiori, e spettacoli dedicati alle tematiche del verde e del paesaggio. La manifestazione si svolge ogni anno nello stesso periodo, attirando visitatori da diverse zone.

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