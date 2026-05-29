Travolse quattro persone fuori dal locale condannato a 10 anni

Da firenzetoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 29 anni di origine peruviana è stato condannato a dieci anni di reclusione con rito abbreviato per tentato omicidio volontario dopo aver investito quattro persone all’uscita di un locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È stato condannato, con rito abbreviato, a dieci anni con l’accusa di tentato omicidio volontario il 29enne di origine peruviana che investì quattro persone all’uscita di un locale. Il fatto avvenne il 30 novembre scorso a Sesto Fiorentino. Il ragazzo fuori da una discoteca aveva visto un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Rose Black Project Los Antiguos

Video The Rose Black Project Los Antiguos

Notizie e thread social correlati

Vincenzo Crudo condannato a 9 anni: travolse e uccise Noemi Fiordilino in strada per salvare un conigliettoVincenzo Crudo, 33 anni, è stato condannato a nove anni di reclusione per aver investito e ucciso Noemi Fiordilino nel marzo 2025.

Asso, travolse due poliziotti nel tentativo di scappare: Mohamed Kadiri condannato a sei anniUn uomo è stato condannato a sei anni di reclusione dopo aver travolto due agenti durante un tentativo di fuga.

Argomenti più discussi: Travolse quattro persone fuori dal locale, condannato a 10 anni; Travolse il rivale con l’auto fuori da una discoteca: condannato a 10 anni; Per vendetta investì cinque persone. Maxi condanna a dieci anni: In carcere ha tentato il suicidio; Travolse una bimba fuori dall'asilo. Due anni e otto mesi alla nonna investitrice.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web