Un uomo di 29 anni di origine peruviana è stato condannato a dieci anni di reclusione con rito abbreviato per tentato omicidio volontario dopo aver investito quattro persone all’uscita di un locale.

È stato condannato, con rito abbreviato, a dieci anni con l’accusa di tentato omicidio volontario il 29enne di origine peruviana che investì quattro persone all’uscita di un locale. Il fatto avvenne il 30 novembre scorso a Sesto Fiorentino. Il ragazzo fuori da una discoteca aveva visto un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Rose Black Project Los Antiguos

Notizie e thread social correlati

Vincenzo Crudo condannato a 9 anni: travolse e uccise Noemi Fiordilino in strada per salvare un conigliettoVincenzo Crudo, 33 anni, è stato condannato a nove anni di reclusione per aver investito e ucciso Noemi Fiordilino nel marzo 2025.

Asso, travolse due poliziotti nel tentativo di scappare: Mohamed Kadiri condannato a sei anniUn uomo è stato condannato a sei anni di reclusione dopo aver travolto due agenti durante un tentativo di fuga.

Argomenti più discussi: Travolse quattro persone fuori dal locale, condannato a 10 anni; Travolse il rivale con l’auto fuori da una discoteca: condannato a 10 anni; Per vendetta investì cinque persone. Maxi condanna a dieci anni: In carcere ha tentato il suicidio; Travolse una bimba fuori dall'asilo. Due anni e otto mesi alla nonna investitrice.