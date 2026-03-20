Vincenzo Crudo condannato a 9 anni | travolse e uccise Noemi Fiordilino in strada per salvare un coniglietto
Vincenzo Crudo, 33 anni, è stato condannato a nove anni di reclusione per aver investito e ucciso Noemi Fiordilino nel marzo 2025. L’incidente è avvenuto in strada, dove Crudo ha travolto la giovane donna mentre cercava di salvare un coniglietto. La sentenza è stata emessa oggi al termine di un procedimento giudiziario.
Il pirata della strada, Vincenzo Crudo, 33 anni, è stato condannato oggi a 9 anni di carcere per aver travolto e ucciso Noemi Fiordilino nel marzo 2025. L'incidente d'auto avvenne a Lurago Marinone (Como). 🔗 Leggi su Fanpage.it
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