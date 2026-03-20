Vincenzo Crudo condannato a 9 anni | travolse e uccise Noemi Fiordilino in strada per salvare un coniglietto

Vincenzo Crudo, 33 anni, è stato condannato a nove anni di reclusione per aver investito e ucciso Noemi Fiordilino nel marzo 2025. L’incidente è avvenuto in strada, dove Crudo ha travolto la giovane donna mentre cercava di salvare un coniglietto. La sentenza è stata emessa oggi al termine di un procedimento giudiziario.