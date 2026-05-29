Ieri si sono susseguite notizie di tensioni tra Israele e Iran, con il governo israeliano che avrebbe spinto per eliminare il capo negoziatore iraniano. Nel frattempo, sono circolate anticipazioni di un accordo temporaneo tra Iran e Stati Uniti, con i negoziatori che sembrano aver raggiunto un’intesa di massima. Non ci sono conferme ufficiali, ma le fonti indicano un progresso nei colloqui tra le due parti.

Ieri l’ennesima anticipazione di un accordo provvisorio tra Iran e Stati Uniti. I negoziatori avrebbero trovato una convergenza. Notizia in qualche modo confermata dal vicepresidente J.D. Vance, secondo il quale tale convergenza si sta finalizzando. Manca, però, l’approvazione del presidente. così l’annuncio si fa labile, fantasmatico, materia buona per l’ennesima speculazione sui mercati finanziari, con alcuni potenti che stanno lucrando sulle oscillazioni del prezzo del petrolio e sulla pelle dei popoli del Medio Oriente, sui quali incombe una nuova guerra, come anche su quella delle moltitudini del pianeta, sulle quali gravano le dure restrizioni energetiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Trattative e sabotaggi. Israele spinge per uccidere il capo negoziatore dell’Iran

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