Il direttore del Centro Nazionale Antiterrorismo si è dimesso dall’incarico, citando differenze di vedute con l’amministrazione sull’intervento militare in Iran. La sua decisione arriva in un momento di tensione politica tra l’amministrazione Trump e le questioni legate alla politica estera. La notizia si unisce a un quadro di cambiamenti all’interno delle istituzioni di sicurezza statunitensi.

L’Amministrazione di Donald Trump perde un pezzo. Joe Kent, direttore del Centro Nazionale Antiterrorismo, si è dimesso dal suo incarico per forti divergenze con il presidente sulla guerra all’Iran. “Non posso in coscienza appoggiare la guerra in corso in Iran. L’Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione, ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della sua potente lobby americana”, si legge nella lettera di dimissioni inviata a Trump. Kent, 45 anni, originario dell’Oregon, è un veterano delle forze speciali statunitensi, con cui ha partecipato a undici missioni, prima di ritirarsi e diventare un agente della Cia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Usa, il capo dell’Antiterrorismo si dimette: “Guerra all’Iran voluta dalla lobby di Israele”

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