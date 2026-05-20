Così Usa e Israele volevano mettere un antisemita a capo dell’Iran – La diretta

Secondo quanto riportato, Stati Uniti e Israele avrebbero pianificato di collocare un ex presidente iraniano, noto per le sue dichiarazioni antisemite, anti-israeliane e anti-americane, a capo dell’Iran. La notizia riguarda un presunto progetto volto a influenzare la leadership del paese mediorientale attraverso questa scelta. Non ci sono dettagli ufficiali che confermino il piano, ma la vicenda è stata oggetto di discussione pubblica e di analisi da parte di fonti vicine alle parti coinvolte.

Gli Stati Uniti e Israele avevano in mente un capo futuro per l’Iran. Si tratta di Mahmoud Ahmadinejad, l’ex presidente iraniano noto per le sue posizioni antisemite, anti-israeliane e anti-americane. A scriverlo oggi è il New York Times, che torna indietro al 28 febbraio, giorno dell’attacco di Washington e Tel Aviv a Teheran. Subito dopo la morte della Guida Suprema Ali Khamenei il presidente Donald Trump ipotizzò pubblicamente che sarebbe stato meglio se «qualcuno dall’interno» dell’Iran avesse preso il potere. Ahmadinejad al potere in Iran (contro gli ayatollah). Ahmadinejad era stato anche consultato. L’ex presidente rimase ferito il primo giorno di guerra da un attacco israeliano. 🔗 Leggi su Open.online

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