Csc in crisi di liquidità a rischio lo stipendio dei lavoratori del trasporto pubblico locale

La Csc, l’azienda responsabile del trasporto pubblico locale in città, sta attraversando una grave crisi di liquidità. La situazione potrebbe portare a ritardi o mancati pagamenti degli stipendi ai dipendenti. La problematica riguarda principalmente il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori coinvolti nel servizio di trasporto pubblico, una questione che desta preoccupazione tra le parti interessate.

Crisi di liquidità alla Csc, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale a Latina e a rimetterci potrebbero essere i lavoratori che potrebbero non ricevere lo stipendio. La notizia arriva dai sindacati di Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl autoferro che nei giorni scorsi hanno incontrato.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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