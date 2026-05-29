Trasporti senza i 414 milioni di euro promessi da Salvini metro bus e treni si fermeranno

Il 7 maggio il ministro dei Trasporti ha firmato il decreto per il pagamento di 414 milioni di euro destinati al Trasporto pubblico locale del Piemonte, ma i fondi non sono ancora stati versati. Senza questa somma, treni, bus e metro rischiano di fermarsi. La cifra promessa non è ancora arrivata nelle casse delle aziende di trasporto. La mancanza di liquidità potrebbe causare blocchi nelle corse di trasporto pubblico.

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato lo scorso 7 maggio il decreto relativo al pagamento dei 414 milioni di euro per il Trasporto pubblico locale (Tpl) del Piemonte, ma questo bonifico non è partito, non è stato ancora fatto. Situazione che ha messo in allarme le aziende dei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Treni, bus e metrò garantiti per lo sciopero dei trasporti del 18 maggio 2026Il 18 maggio 2026 sarà una giornata da segnare in agenda per chi utilizza i mezzi pubblici.

Domani a Roma sarà sciopero dei trasporti: a rischio bus, metro e treni. Tutte le informazioniDomani a Roma si svolgerà uno sciopero di 24 ore che interesserà i servizi di bus, metro e treni.

Argomenti più discussi: Salvini lascia a piedi i piemontesi. Bloccati più di 400 milioni per bus e treni locali; Trasporto locale in crisi per il ritardo dei fondi sistema a rischio paralisi.

Trasporti, Regione revoca la gara e mette 4 milioni all’anno per fermare i rincari dei bigliettiTutto azzerato. La giunta regionale ha deciso di revocare la gara, attesa da oltre 15 anni, per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa, so ... umbria24.it

Salvini lascia a piedi i piemontesi. Bloccati più di 400 milioni per bus e treni localiI soldi da Roma tardano ad arrivare, la Regione prova a metterci una pezza, ma le aziende temono di finire gambe all’aria. [...]Il Piemonte aspetta ancora le risorse del Fondo nazionale trasporti e, i ... lospiffero.com