Domani a Roma sarà sciopero dei trasporti | a rischio bus metro e treni Tutte le informazioni
Domani a Roma si svolgerà uno sciopero di 24 ore che interesserà i servizi di bus, metro e treni. L’astensione dal lavoro è stata proclamata dall’Usb e coinvolgerà i dipendenti di diverse aziende di trasporto pubblico. La manifestazione si svolgerà tutto il giorno, rendendo probabile l’interruzione delle corse e dei servizi durante le ore di punta. La situazione potrebbe causare disagi a chi si muove con i mezzi pubblici nella capitale.
Inizio settimana difficile per chi si muove con i mezzi pubblici a Roma: domani, lunedì 18 maggio, è in programma uno sciopero generale di 24 ore, proclamato dall’Usb, che coinvolgerà i lavoratori di Atac, Cotral e Trenitalia. A rischio, quindi, bus, metro, tram e treni della Capitale.A rischio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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