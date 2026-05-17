Domani a Roma sarà sciopero dei trasporti | a rischio bus metro e treni Tutte le informazioni

Domani a Roma si svolgerà uno sciopero di 24 ore che interesserà i servizi di bus, metro e treni. L’astensione dal lavoro è stata proclamata dall’Usb e coinvolgerà i dipendenti di diverse aziende di trasporto pubblico. La manifestazione si svolgerà tutto il giorno, rendendo probabile l’interruzione delle corse e dei servizi durante le ore di punta. La situazione potrebbe causare disagi a chi si muove con i mezzi pubblici nella capitale.

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