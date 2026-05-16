Il 18 maggio 2026 sarà una giornata da segnare in agenda per chi utilizza i mezzi pubblici. In vista dello sciopero previsto, le aziende di trasporto hanno annunciato che treni, bus e metrò saranno garantiti solo in alcune fasce orarie o con servizi ridotti. Le autorità hanno consigliato ai pendolari di verificare gli orari aggiornati e di pianificare con anticipo gli spostamenti. La giornata si presenta come un’occasione per molti di riorganizzare i propri spostamenti, considerando possibili disagi o limitazioni.

Roma, 16 maggio 2026 – Per il trasporto pubblico il 18 maggio sarà una giornata da pianificare quasi al minuto. Lo sciopero generale nazionale proclamato da Usb coinvolgerà infatti il comparto ferroviario, il trasporto pubblico locale e parte dei collegamenti marittimi e taxi. L’impatto, però, varierà da territorio a territorio: alcune città manterranno servizi minimi nelle fasce protette, altre viaggeranno a regime ridotto per gran parte della giornata. Ecco l' elenco dei treni garantiti nel Paese e le compagnie Tpl locali coinvolte nello scioper o. Sciopero Trenitalia: orari e treni garantiti. Per il settore ferroviario lo sciopero inizierà alle 21 di domenica 17 maggio e terminerà alle 20. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Treni, bus e metrò garantiti per lo sciopero dei trasporti del 18 maggio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Treni, Bus, Traghetti News - Sciopero di venerdì 12 dicembre 2025: possibili disagi per chi viaggia

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sciopero generale il 18 maggio 2026: a Roma rischio disagi per metro, bus e treni

Sciopero generale il 18 maggio: stop a treni, bus e metro in tutta Italia x.com

Sciopero trasporti lunedì 18 maggio 2026: info e suggerimenti per treni, bus, metro e tram fermiInformazioni, orari e consigli città per città sullo sciopero dei trasporti lunedì 18 maggio 2026: per treni, bus, metro e tram fermi ... missionline.it

Scioperi trasporti maggio 2026: tre scioperi generali, treni fermi e aerei a rischio. Le date da segnareScioperi maggio 2026: 3 generali (1, 15-16, 29 maggio), treni fermi il 28-29, aerei a rischio l'11. Date, orari e fasce di garanzia. quotidianomotori.com