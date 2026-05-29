La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 68 anni, calabrese, per ricettazione. Durante un controllo, è stato trovato a trasportare capi di bestiame di provenienza sconosciuta. L’uomo è stato sottoposto a denuncia in stato di libertà. Sono in corso accertamenti sulla provenienza degli animali.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 68enne di origini calabresi perché ritenu to presunto responsabile del reato ricettazione.? Il personale della Sezione Polizia Stradale di Taranto, nel corso dei consueti servizi di pattugliamento delle più importanti arterie stradali della provincia jon ica, ha fermato per un controllo, all’ intern o di un ’ area di servizio, un camion telonato adibito al trasporto di bestiame.? All’interno del veicolo i poliziotti hanno riscontrato la presenza di 23 bovini, tre dei quali s ono risultati privi di marca auricolare identificativa e sprovvisti di qualsivoglia sistema di tracciabilità sanitaria previsto dalla normativa vigente in materia di identificazione animale e sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Trasportava capi di bestiame di dubbia provenienza 68enne denunciato dalla Polizia di Stato

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