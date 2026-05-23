Portici | ruba striscioni di un candidato Sindaco Denunciato dalla Polizia di Stato

Notizia in breve

Un uomo di 34 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver rubato alcuni striscioni di un candidato sindaco durante le elezioni a Portici. L'episodio è avvenuto nel centro cittadino, dove le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione. Il ladro è stato individuato e portato in ufficio, dove è stato formalmente denunciato per furto aggravato.