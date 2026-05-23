Portici | ruba striscioni di un candidato Sindaco Denunciato dalla Polizia di Stato

Da puntomagazine.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 34 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver rubato alcuni striscioni di un candidato sindaco durante le elezioni a Portici. L'episodio è avvenuto nel centro cittadino, dove le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione. Il ladro è stato individuato e portato in ufficio, dove è stato formalmente denunciato per furto aggravato.

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Elezioni amministrative a Portici, furto di striscioni: scatta la denuncia. la Polizia di Stato ha denunciato un 34enne per furto aggravato. In particolare, un uomo si è recato presso gli uffici di polizia per denunciare il furto di alcuni striscioni inerenti alla campagna elettorale in atto, per le imminenti elezioni amministrative del Comune di Portici. Pertanto i poliziotti, a seguito di un’attività d’indagine lampo e grazie anche alle immagini estrapolate dai sistemi di video-sorveglianza, hanno identificato ed intercettato l’uomo nel comune di Ercolano, denunciandolo per furto aggravato. L'articolo Portici: ruba striscioni di un candidato Sindaco. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

portici ruba striscioni di un candidato sindaco denunciato dalla polizia di stato
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