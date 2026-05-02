Nella notte, un uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato a Valmontone mentre guidava un veicolo privo di assicurazione e revisione, con una patente di guida di nazionalità greca considerata dubbia. L'uomo è stato denunciato per violazioni del Codice della Strada. L'episodio si è verificato in un contesto cittadino, attirando l'attenzione degli agenti sulla condotta del conducente.

Cronache Cittadine VALMONTONE – Non era solo una questione di sfortuna, ma una vera e propria sfida alle regole del Codice della L'articolo Valmontone. Sorpreso nottetempo alla guida di un veicolo senza assicurazione né revisione e con la patente greca dubbia. Denunciato dalla Polizia di Stato Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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