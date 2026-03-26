Un 13enne ha trasmesso in diretta su Telegram il video dell'aggressione alla docente avvenuta all’interno di una scuola. Nel video si vede il ragazzo entrare nell’edificio, salire le scale e attraversare un lungo corridoio con la carta da parati gialla. Dopo l’episodio, il giovane si è mostrato in lacrime durante un momento in presidenza. Sullo sfondo, si ipotizza la presenza di gruppi online chiamati

Su Telegram ha caricato la diretta dell'agguato alla sua prof. Voleva che tutti assistessero alla "vendetta" che stava per compiere: lo si vede nel video imboccare l'ingresso della scuola, salire le scale e percorrere un lungo corridoio con la carta da parati gialla della scuola. L'ultimo frame prima dell'aggressione riprende Chiara Mocchi, 57 anni, insegnante di francese. Lo guarda dritta negli occhi. Forse il suo istinto le sta dicendo che il 13enne, con cui in passato c'era stato qualche diverbio scolastico, sta cercando proprio lei e non ha buone intenzione. È seria, forse spaventata. Il resto del video è un susseguirsi di immagini confuse, ma nell'inquadratura spunta un coltello, quello usato per ferire al collo dalla docente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'aggressione del 13enne alla prof, il video in diretta su Telegram, poi il pianto a dirotto in presidenza. E spunta l'ombra dei gruppi "incel"

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