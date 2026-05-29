Alle 2.13 tra il 22 e il 23 marzo dello scorso anno, un'auto ha investito e ucciso un pedone lungo la strada di Pusiano. L’automobilista coinvolto è stato condannato a otto anni di reclusione. L’incidente è avvenuto durante le prime ore della notte, quando il veicolo ha travolto la vittima, che è deceduta sul posto. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario durato diversi mesi.

Alle 2.13 della notte tra il 22 e il 23 marzo dello scorso anno, l’auto su cui viaggiavano Ivan Mezzera di Bellano, che stava per compiere 44 anni, e Mattia Mazzina, 42 anni di Colico, era stata colpita e ridotta a un ammasso di lamiere dal pick-up guidato da Andrea Valsecchi, volontario del soccorso di 32 anni di Pusiano che viaggiava verso casa. I due quarantenni erano morti sul colpo. Ieri Valsecchi è stato condannato a 8 anni di reclusione, al termine del processo con rito abbreviato che si è svolto davanti al Gup di Como, nel quale era accusato di duplice omicidio stradale, aggravato dall’essere stato alla guida con un tasso alcolico superiore a 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il mortale di Pusiano. Inflitti otto anni all’automobilista

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