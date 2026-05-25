Un uomo è stato condannato a sei anni di carcere per aver investito e ucciso una bambina di 10 anni mentre si recava allo stadio con il padre. Il conducente era sotto l’effetto di alcol al momento dell’incidente. La madre della vittima ha commentato che nessuna pena potrà mai essere sufficiente. La sentenza è stata pronunciata dopo il processo.

Sei anni di carcere per l’uomo accusato di omicidio stradale aggravato. La madre della bambina: “Nessuna pena sarà mai abbastanza”. Si chiude con una condanna uno dei casi che nei mesi scorsi aveva colpito profondamente il Vicentino e acceso il dibattito sulla guida in stato di ebbrezza. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vicenza ha condannato a sei anni di reclusione il 56enne di Creazzo Fabio Zattera, imputato per omicidio stradale aggravato dalla guida sotto l’effetto dell’alcol per la morte della piccola Lea Stevanovic, la bambina di 10 anni investita nel febbraio 2025. Una sentenza arrivata al termine del rito abbreviato, scelto dalla difesa dopo il mancato accordo sul patteggiamento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Travolse e uccise Lea a 10 anni mentre andava allo stadio col papà: arriva la sentenza per il conducente ubriaco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pirata della strada travolse e uccise col Suv un pedone: guidava ubriaco e sotto l’effetto di drogaUn incidente mortale avvenuto lo scorso 27 aprile a Castel d’Aiano è ora al centro di un’indagine più approfondita.

Travolse e uccise due studentesse sul Gra mentre prestavano soccorso, condannato a 11 anni e mezzo il pirataUn uomo è stato condannato a 11 anni e mezzo di carcere dal Tribunale di Roma per aver investito e ucciso due studentesse belghe sull’autostrada,...