A 41 anni dalla tragedia dell’Heysel, Torino ha inaugurato un nuovo monumento dedicato alle 39 vittime dell’incidente. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, con fotografie e riprese video dell’evento. L’opera si trova in una zona pubblica della città ed è stata realizzata per commemorare le vittime di quell’evento. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli della cerimonia o sui soggetti partecipanti.

di Marco Baridon Tragedia dell’Heysel, è stato inaugurato a Torino un nuovo monumento in memoria delle 39 vittime. Il ricordo non si spegne, ma si fa materia e simbolo per le generazioni future. Oggi, venerdì 29 maggio, la città di Torino si ferma per onorare la memoria di una delle pagine più dolorose della storia dello sport europeo e italiano. A partire dalle ore 18:00, presso l’omonima piazzetta Vittime dello Stadio Heysel, è andata in scena la cerimonia di commemorazione per il quarantunesimo anniversario del dramma che ha segnato per sempre il mondo del calcio. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE L’evento di quest’anno ha assunto un valore ancora più profondo, storico e tangibile: la cittadinanza ha assistito infatti all’ inaugurazione di un nuovo monumento dedicato ai 39 angeli bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tragedia dell’Heysel, 41 anni dopo: Torino inaugura un nuovo monumento in memoria delle 39 vittime. Presente Ferrero – FOTO e VIDEO

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