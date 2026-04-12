Nelle prime ore di ieri a Barletta, un incidente stradale ha causato la morte di un ragazzo di 16 anni. La famiglia, dopo aver preso atto della perdita, ha deciso di donare gli organi del giovane. La notizia ha suscitato commozione nella comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un tragico sinistro stradale ha strappato la vita a Pasquale Pinto, un adolescente di 16 anni, nelle prime ore di ieri a Barletta. Il giovane è deceduto dopo essere stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari, dove le condizioni cliniche erano giudicate disperate. L’evento è scattato intorno alle quattro del mattino, quando il sedicenne si trovava in sella a uno scooter insieme a un amico di diciassette anni. Durante una manovra di sorpasso, i due hanno perso la stabilità del mezzo, che è finito violentemente contro un veicolo parcheggiato. Il ragazzo ha riportato gravissimi traumi alla zona del torace e del cranio. Dopo l’intervento dei sanitari del 118, le autorità della polizia di Stato hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’impatto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Barletta: muore il sedicenne, la famiglia dona gli organi

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