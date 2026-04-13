Muore una settimana dopo l’incidente avvenuto a Pasqua La famiglia dona gli organi

Dopo una settimana di degenza in ospedale, una persona è deceduta domenica sera. L'incidente si è verificato a Pasqua, e nei giorni successivi le sue condizioni sono peggiorate. La famiglia ha deciso di donare gli organi. La notizia è stata comunicata dalle autorità sanitarie della zona. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sul caso.

Pisa, 13 aprile 2026 – Una settimana in ospedale, poi le sue condizioni sono peggiorate e la sera di domenica è morto. Marco Minuti, 40 anni, tifoso del Pisa, non ce l’ha fatta. Stava uscendo da Coltano con il motorino, pochi attimi ed era finito contro il guardrail che si trova lungo la strada. Un impatto violento. Era stato trovato sull’asfalto incosciente da alcuni passanti che avevano chiamato il Nue, numero unico di emergenza, che aveva inviato sul posto la Misericordia di Pisa. I soccorritori erano riusciti a riprenderlo. L’incidente era successo intorno alle 12 di Pasqua in zona Mortellini, al campo Zara. L’uomo si trovava in scooter e a un certo punto aveva perso il controllo del mezzo: non è chiaro ancora il perché.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore una settimana dopo l’incidente avvenuto a Pasqua. La famiglia dona gli organi Tragedia a Barletta: muore il sedicenne, la famiglia dona gli organiUn tragico sinistro stradale ha strappato la vita a Pasquale Pinto, un adolescente di 16 anni, nelle prime ore di ieri a Barletta. Muore un 45enne a Ruvo di Puglia, la famiglia dona gli organi: eseguito complesso intervento di espiantoPolmoni, cuore, reni, fegato e cornee: sono gli organi donati dalla famiglia di un 45enne di Ruvo di Puglia dopo il suo decesso.