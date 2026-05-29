Un uomo di 51 anni ha ucciso il padre della ex compagna durante una lite a Porcia, in provincia di Pordenone. La discussione è scoppiata dopo un diverbio tra l’uomo e la sua ex, con il padre che è intervenuto per difenderla. Durante l’alterco, il 51enne ha colpito mortalmente il genitore. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma l’uomo è deceduto poco dopo. La polizia ha fermato il sospettato.

Un uomo di 51 anni ha ucciso il padre della ex compagna al culmine di una lite avvenuta a Porcia, in provincia di Pordenone. La vittima, un 59enne, era intervenuto per difendere la figlia di 39 anni dall’ex fidanzato. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile della questura di Pordenone che stanno ricostruendo la dinamica dell’omicidio. L’uomo è stato ucciso molto probabilmente con dei sassi o una bottiglia, ma sono in corso i rilievi per avere conferme sull’arma del delitto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pordenone, litiga con la ex e uccide il padre intervenuto per difenderla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pordenone, 51enne litiga con la fidanzata: interviene il padre e lui lo uccide con una bottiglia a Porcia

Tsitsipas perde la testa a Madrid: insulta il padre in greco e litiga con l’arbitro. Ma vinceDurante il torneo di Madrid, il tennista ha avuto un momento di tensione in campo, insultando il padre in greco e discutendo con l’arbitro.