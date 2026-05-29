Tragedia a Porcia | uomo muore dopo lo scontro il compagno dice | Difesa

Notizia in breve

Un uomo è morto in un incidente avvenuto durante una lite familiare a Porcia. Secondo quanto riferito dal compagno della vittima, l’uomo ha agito in legittima difesa. La polizia sta indagando sull’accaduto, e si attende l’esito delle verifiche per chiarire se ci siano stati eccessi o se si siano rispettate le condizioni di difesa. La dinamica dell’incidente e le dichiarazioni delle persone presenti sono al centro dell’inchiesta.