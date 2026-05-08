Tragedia a Scafati | muore anche il 36enne dopo lo scontro sulla Statale

Una tragedia si è consumata questa mattina lungo la Statale 690, dove un incidente ha provocato la morte di un uomo di 36 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto durante un sorpasso, quando un veicolo ha invaso la corsia opposta. Al momento, si indaga sulle cause e sulla dinamica dell’incidente, mentre il tratto interessato è stato chiuso al traffico per consentire i rilievi.

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? Domande chiave Come è avvenuta l'invasione della corsia durante il sorpasso?. Perché quel tratto della Statale 690 è diventato così pericoloso?. Quali responsabilità emergeranno dalle indagini sulla dinamica dell'impatto?. Cosa hanno rivelato i rilievi tecnici sulla tenuta delle barriere?.? In Breve Biagio Liban Di Lallo, 27 anni, deceduto sul colpo il 21 aprile.. Vittima Carotenuto in terapia intensiva per 20 giorni prima del decesso.. Collisione avvenuta al chilometro 36.500 della Statale 690 Avezzano-Sora.. Precedente incidente mortale con mezzo pesante avvenuto poco prima a Civitella Roveto.. Andrea Carotenuto, trentasei anni e residente a Scafati, è deceduto nell’ospedale di Frosinone dopo aver lottato per la vita contro le ferite riportate nel violento scontro stradale del 21 aprile scorso sulla Statale 690 Avezzano-Sora.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Scafati: muore anche il 36enne dopo lo scontro sulla Statale Notizie correlate Tragedia sulla Statale 17: muore il 34enne Luca Rovatti dopo lo scontro? Cosa sapere Luca Rovatti muore sabato 25 aprile dopo uno scontro frontale sulla Statale 17 a Scoppito. Tragedia sulla 161: muore il ventitreenne dopo lo scontro con un’autoIl tragico destino di Alex Santangelo, ventitreenne residente a Bibiana, si è compiuto nelle ore notturne dopo il violento impatto avvenuto sulla... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Incidente con la moto a Sassano: muore un 31enne; Incidente sul lavoro ad Acerra, Pasquale Perna muore a 37 anni; Malore fatale nel sonno: donna trovata morta dalla figlia adolescente; Andrea muore dopo giorni di agonia, lacrime a Scafati e organi donati. Va al cimitero per ricordare i defunti e muore: tragedia a Pasqua a Sant’Antonio Abate (Napoli)Va al cimitero per omaggiare i propri defunti, ma si sente male e muore nel giorno di Pasqua. Tragedia a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, dove un uomo di 66 anni, Antonio D'Auria, ha perso ... fanpage.it Alla commemorazione della tragedia della Torre Piloti del porto di Genova, nel ricordo delle nove vittime che persero la vita nella notte del 7 maggio 2013. Una ferita profonda per tutta la città e per la Liguria. Ricordare significa custodire il valore della vita, del - facebook.com facebook Tragedia sulla provinciale 11 a Paulilatino, stop all’archiviazione: la giudice dispone nuove indagini x.com